Москвичи включились в обсуждение повсеместного введения QR-кодов

Законопроект отправили на экспертизу в регионы

На этой неделе Москва вместе со всей страной обсуждала перспективу повсеместного введения QR-кодов. Если соответствующий закон примут, они могут потребоваться буквально везде: на транспорте - в поездах и самолётах, на массовых мероприятиях, в торговых центрах...

Причём, с одной стороны звучат призывы выдавать коды ещё и тем, у кого есть антитела. С другой – выдвигаются инициативы сократить срок действия сертификатов.

Егор Киселёв разбирался, в чём здесь логика? А заодно выяснил как в Москве меняется ситуация с коронавирусом (смотрите видео).

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