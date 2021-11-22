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Путин подтвердил готовность обеспечивать поставки газа в Европу

19:03
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

В понедельник президент России побеседовал с итальянским премьером

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.
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Лидеры обсудили, в частности, ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Путин обратил внимание на систематические нарушения Польшей международных обязательств по защите прав беженцев. Отмечена целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском.

Также затрагивалась тема внутриукраинского конфликта. Президент России заметил, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений. Кроме того, украинская сторона своими провокациями стремится обострить ситуации в Донбассе.

"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток - 2", - добавили в Кремле.

Российско-итальянским отношениям лидеры дали позитивную оценку, отметив их конструктивный характер.

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