"Возврат страховых накоплений": мошенники придумали новую схему обмана россиян

Россиян призвали не доверять письмам, приходящим из недостоверных источников

В среду утром пользователи почты "Яндекса" получили странную рассылку. В письмах сообщается, что якобы в связи с последними поправками в Федеральном законодательстве гражданам полагается возврат страховых накоплений. Правда, чтобы получить деньги, перевод нужно оформить вручную. Одни задумались, а кто-то кнопку нажал.

"Вам начислен возврат страховых накоплений" - так начинается текст письма, которое получили сегодня практически все обладатели почты "Яндекса". Дальше представитель службы финансового мониторинга сокрушается, что они не смогли перевести деньги на счет пользователя автоматически и предлагает сделать это вручную.

Приславший сообщение ссылается на 167-й федеральный закон. И действительно: он регламентирует обязательное пенсионное страхование. Но как москвичам на личную почту, которая не указана при регистрации в Госуслугах или на мос.ру, могло прийти подобной уведомление?

Наверное, чтобы вызвать больше доверия, в письме предлагается в случае возникновения проблем лично обращаться в свой МФЦ, собрав некий необходимый пакет документов.

"Мои документы" призывают горожан не доверять письмам, приходящим из недостоверных источников. Вся информация по работе центров Госуслуг размещена на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru", - сообщила главный специалист Центра Госуслуг района Замоскворечье Илона Ежкова.

В отправителях значатся разные имена. Илья Набоков, Елена Земковская, Снежана Амелина, Юрий Эверский, Родион Чендев - мошенники проявили фантазию. Интересно, что рассылка пришла только обладателям почты на "Яндексе". Все письма разосланы с адресов, зарегистрированных там же. Но ресурс не смог перенаправить их в папку "Спам". Его представители ситуацию пока никак не комментируют.

Некоторые пользователи пишут в соцсетях, что после нажатия им предлагали получить деньги. И сделать это, в лучших традициях мошенников, нужно очень быстро - в течение 24 часов, иначе деньги уйдут навсегда.

Но при внимательном прочтении обнаруживалось, что это быстрый займ на 244 тысячи рублей. И даже если вы не стали оформлять кредит, нажимать на подобные ссылки крайне опасно. Вы можете просто попасть на так называемый фишинговый сайт – визуально точную копию банковского, но отличающийся одним знаком и принадлежащий мошенникам, указать там данные своей карты и остаться без денег. Могут быть и более серьезные проблемы.

"На компьютер пользователя устанавливаются разновидности троянов. Их много может быть - от весьма безобидных, которые будут мониторить ваш экран, либо какие-то более серьезные программы, которые будут управлять вашим компьютером дистанционно", - рассказал директор IT-компании Павел Мясоедов.

Уберечься от таких последствий можно при помощи хороших антивирусных программ и правильной настройки браузера на компьютере. Но самое надежное средство – усмирить свое любопытство и просто не открывать неизвестные ссылки.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram