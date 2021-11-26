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Жертвами ДТП с автобусом в Мексике стали 19 человек

21:58
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Основная версия аварии - отказ тормозной системы

В районе Хокисинго в штате Мехико в дом врезался рейсовый автобус, пишет Milenio.

Согласно предварительной информации, погибли 19 человек, порядка 30 пострадали.

На месте аварии работают 10 бригад скорой помощи. Для эвакуации пострадавших задействованы два вертолета.

Основная версия ДТП - отказ тормозной системы. Официально власти пока не озвучивали, что могло стать причиной происшествия.

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