Европа вводит ограничения на фоне появления нового штамма COVID-19

Учёные изучают африканскую мутацию коронавируса

С 28 ноября Россия ограничивает въезд для граждан нескольких африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса, которому присвоили название омикрон. Аналогичные меры уже приняли десятки государств. ВОЗ посвятила экстренное заседание этой мутации.

Омикрон - 15 буква греческого алфавита - теперь обозначает новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания заявила, что очередная мутация сильно отличается от предшественников. Она вызывает крайнюю обеспокоенность, потому что обладает новыми свойствами.

У нового штамма вируса уже десятки мутаций. Больше, чем у опасной Дельты. Первые случаи заражения зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Израиле, сообщает "ТВ Центр".

В России новый штамм не обнаружен, однако меры защиты будут усилены: всех прибывающих из африканских государств россиян будут проверять на наличие вируса.

Европа на этом фоне ужесточает ограничения. В Словакии сейчас закрыто вообще всё, кроме продовольственных магазинов. В Чехии введён режим ЧС. Отменённые антиковидные меры возвращают и в Португалии. Впереди Рождество и проведение традиционных ярмарок и других праздничных торжеств сейчас под большим вопросом.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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