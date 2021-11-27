ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европа вводит ограничения на фоне появления нового штамма COVID-19

12:38
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Учёные изучают африканскую мутацию коронавируса

С 28 ноября Россия ограничивает въезд для граждан нескольких африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса, которому присвоили название омикрон. Аналогичные меры уже приняли десятки государств. ВОЗ посвятила экстренное заседание этой мутации.
Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по миру

Омикрон - 15 буква греческого алфавита - теперь обозначает новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания заявила, что очередная мутация сильно отличается от предшественников. Она вызывает крайнюю обеспокоенность, потому что обладает новыми свойствами.

У нового штамма вируса уже десятки мутаций. Больше, чем у опасной Дельты. Первые случаи заражения зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Израиле, сообщает "ТВ Центр".

В России новый штамм не обнаружен, однако меры защиты будут усилены: всех прибывающих из африканских государств россиян будут проверять на наличие вируса.

Европа на этом фоне ужесточает ограничения. В Словакии сейчас закрыто вообще всё, кроме продовольственных магазинов. В Чехии введён режим ЧС. Отменённые антиковидные меры возвращают и в Португалии. Впереди Рождество и проведение традиционных ярмарок и других праздничных торжеств сейчас под большим вопросом. 

 Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
тестирование на коронавирус
тестирование на коронавирус
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.