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Россия и Китай отвергли идею американского "Саммита за демократию"

13:20
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Его проведёт Госдеп США

Демократия - универсальное право всех народов и не может быть прерогативой отдельных стран. Об этом говорится в совместной статье послов России и Китая в США, опубликованной в журнале National Interests.
Захарова указала на "жалкие" попытки США определять демократию

Материал посвящён предстоящему "Саммиту за демократию", который организует Вашингтон. Анатолий Антонов и Цинь Ган назвали форум очевидным продуктом менталитета холодной войны, который провоцирует раскол в мире.

Послы отметили, что предотвратить образование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но действия США затрудняют объективный процесс, сообщает "ТВ Центр".

"Саммит за демократию" стартует 9 декабря. Россию, Китай и даже ряд традиционных союзников Вашингтона на него не пригласили.

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