Грубость и несдержанность: первые оценки общения Зеленского с прессой

Президент Украины провёл большую пресс-конференцию

Грубость, несдержанность и откровенная манипуляция фактами. В такой манере Владимир Зеленский провёл встречу с журналистами. Беседа, которая должна была прояснить многие аспекты, вызвала ещё больше вопросов, особенно о соблюдении прав человека и приверженности демократии, о которой очень любят говорить в Киеве.

Демократические приёмы в действии: у тележурналистки Анны Дзьобы - ушиб и ссадины. Других неугодных репортёров, которых не допустили на пресс-конференцию Владимира Зеленского, провожала под руки или просто выталкивала из дверей охрана президента.

Но и с теми, кого пустили за стол к президенту, диалог больше напоминал перепалку. Зеленский уходил от ответов на неудобные вопросы, как, например, про использование вертолета МЧС Украины, чтобы поздравить своего подчинённого Андрея Ермака. По-хамски общался с журналистами, то и дело переходя с украинского на русский. Пресс-секретарь Зеленского позже назвал манеру общения президента эмоциональной и откровенной.

Что удалось Владимиру Зеленскому, так это привлечь внимание мировой общественности. Бывший актёр заявил о том, что в его распоряжении есть свидетельства того, что в Киеве готовят государственный переворот. В Госдепартаменте США уже сообщили, что ждут дополнительной информации от офиса президента о готовящемся перевороте, сообщает "ТВ Центр".

Рейтинги Зеленского стремительно падают. И отвлекающие манёвры в виде готовящегося нападения Москвы или уже теперь и госпереворота ему крайне необходимы. Однако заявления о том, что Украине прямо сейчас нужен новый президент, звучат со всех сторон в полный голос. О своей готовности стать кандидатом сообщил Дмитрий Разумков, которого с подачи Зеленского лишили поста спикера Верховной рады.

Общаясь с журналистами несколько часов, Владимир Зеленский, кажется, поставил гораздо больше вопросов, чем ответил на уже имеющиеся.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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