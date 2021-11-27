Собянин оценил работу искусственного интеллекта в московских поликлиниках

Он помогает врачам ставить диагнозы

Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже более двух с половиной миллионов диагнозов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Год назад во всех взрослых поликлиниках установили цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты медицинского заключения. Мэр подчеркнул, что окончательное решение всегда за врачом, но искусственный интеллект значительно ускоряет процесс.

Кроме того, система помогает специалистам назначить исследования, сокращая время на это в десять раз, сообщает "ТВ Центр".

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