Собянин оценил работу искусственного интеллекта в московских поликлиниках

Он помогает врачам ставить диагнозы
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже более двух с половиной миллионов диагнозов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
Год назад во всех взрослых поликлиниках установили цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты медицинского заключения. Мэр подчеркнул, что окончательное решение всегда за врачом, но искусственный интеллект значительно ускоряет процесс.
Кроме того, система помогает специалистам назначить исследования, сокращая время на это в десять раз, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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