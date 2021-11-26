Собянин: четыре стационара в Москве вернутся к плановой работе с пациентами

Произойдет это со 2 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте", что к плановой работе с пациентами возвращаются четыре столичных стационара.

"Число госпитализаций с COVID снизилось, поэтому переводим корпуса четырех стационаров в плановый режим работы", - написал градоначальник.

Как уточнил Собянин, речь идет о ГКБ №24, корпусах в больницах имени Спасокукоцкого и имени Иноземцева, а также об отделениях в больнице имени Башляевой. Произойдет это со 2 декабря.

Ранее глава города отметил, что необходимо сохранять оптимизм, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По словам мэра, инфекция за короткий промежуток времени не уйдет и придется жить в условиях ограничительных мер. Тем не менее, жизнь города продолжается, столица при любых обстоятельствах побеждала и развивалась.

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