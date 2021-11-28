На московских улицах появятся такси без водителей

Получено разрешение на испытания таких машин

Беспилотникам – быть. На этой неделе Московская городская дума разрешила тестировать на столичных улицах автомобили, которыми управляет компьютер.

Отсутствие документов, регламентирующих движение в городских условиях машин без водителей, сильно тормозило развитие этой очень модной технологии.

Теперь автоматические такси смогут выехать на дороги, а инженеры получат возможность доработать алгоритмы в реальных условиях.

Насколько всё это безопасно? И стоит ли напрягаться, увидев в потоке беспилотник? Татьяна Сидорова разбиралась (смотрите видео).

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