На московских улицах появятся такси без водителей

Получено разрешение на испытания таких машин
Беспилотникам – быть. На этой неделе Московская городская дума разрешила тестировать на столичных улицах автомобили, которыми управляет компьютер.
Отсутствие документов, регламентирующих движение в городских условиях машин без водителей, сильно тормозило развитие этой очень модной технологии.
Теперь автоматические такси смогут выехать на дороги, а инженеры получат возможность доработать алгоритмы в реальных условиях.
Насколько всё это безопасно? И стоит ли напрягаться, увидев в потоке беспилотник? Татьяна Сидорова разбиралась (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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