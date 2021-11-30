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Месси завоевал седьмой в карьере "Золотой мяч"

08:09
  • вторник
  • 30 ноября 2021

У Криштиану Роналду - пять трофеев

В Париже вручили награду лучшему футболисту 2021 года. "Золотой мяч" журнала France Football получил нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси. Победителя выбрали через голосование 180 журналистов со всего мира.
Первый гол Месси за ПСЖ признали лучшим в туре Лиге чемпионов

На втором месте оказался форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал игрок "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Для Месси это седьмой "Золотой мяч" в карьере. Ранее аргентинец получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Это лучший результат в истории. У форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду пять трофеев.

34-летний Месси - десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Америки.

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