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В частном доме в Подмосковье произошел взрыв

08:40
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Из разрушенной части дома спасли ребенка

В частном жилом доме в подмосковных Люберцах в ночь на вторник, 30 ноября, прогремел взрыв. Об этом рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
При взрыве газа в Махачкале погиб человек

Как уточнили в ведомстве, сообщение о "хлопке неизвестного происхождения" поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области в 04:48.

В результате частично обрушился частный жилой дом в деревне Торбеево, городской округ Люберцы.

Из разрушенной части дома спасли девочку 2013 года рождения, ее передали бригаде скорой помощи. Еще один ребенок и двое взрослых смогли самостоятельно покинуть неразрушенную часть дома до прибытия подразделений экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Причина происшествия устанавливается.

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