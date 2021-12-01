США призвали Украину быть сдержанной по отношению к России

Зеленский в среду выступил перед депутатами Рады

Вашингтон призывает Киев к сдержанности в отношениях с Москвой. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встречи глав МИД стран НАТО. Замечание от США прозвучало в день выступления президента Зеленского перед депутатами Верховной Рады. В своей речи он опять грозил России, прикрываясь поддержкой западных партнёров, а ранее пугал всех госпереворотом на Украине, который якобы планировала наша страна.

К сегодняшнему дню в Киеве подготовились основательно. У правительственного квартала выставили многочисленные кордоны, перекрыли движение. 1 декабря сошлись сразу несколько значимых для Украины дат. 30-летие референдума о независимости, проведенного под давлением националистов и ставшего началом упадка страны. Восьмилетие разгона Майдана. Да и сам президент анонсировал госпереворот, организованный якобы Россией и угольным олигархом Ринатом Ахметовым. Однако ожидания Зеленского не сбылись. Возле Рады лишь вяло помитинговали предприниматели.

Выступая с ежегодным посланием в Раде, о госперевороте Зеленский не упомянул ни разу. Не речь - а хроника успеха. Недовольные выкрики из зала депутаты фракции "Слуга народа" заглушали аплодисментами. Москве он грозил Западом и мощной украинской армией. И тут же продемонстрировал, что президент на Украине не решает ничего - оговорившись, что не все его поддержат, стал выпрашивать одобрения Рады на диалог с Россией.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить с Россией, зная, что у нас сильная и мощная армия", - отметил Зеленский.

Оппозиция развернула в зале плакаты с требованием прекратить репрессии против журналистов и политиков. Например, преследование председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь". Виктор Медведчук в среду тоже выступил с обращением.

"Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность такой политики, мы добиваемся нормализации отношений Украины и РФ, восстановления экономического сотрудничества между нашими странами. Такое сотрудничество не только необходимо и взаимовыгодно, но это еще и основано на наших долголетних связях", - сказал он.

Сейчас контакты между двумя странами идут только на уровне президентских администраций. Киев истерит на всех международных площадках о якобы агрессии Москвы, возможном нападении и требует санкций. При этом, сам не исполняет подписанных Минских соглашений и стягивает войска к зоне конфликта. Сейчас в Донбассе около 125 тысяч солдат. Это половина украинской армии.

"Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений. Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сразу после речи в Раде Владимир Зеленский наградил золотой звездой героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Одного из руководителей Добровольческого корпуса "Правого сектора" - организация запрещена в нашей стране. Это формирование не входит ни в Нацгвардию, ни в армию. То есть является абсолютно незаконным. Но Владимира Зеленского это совсем не смущает. Как и то, что именно корпус Коцюбайло ведет минометные обстрелы Донбасса в нарушение минских договоренностей. Радикал в интервью американским журналистам рассказывал, что волка, которого его подразделение держит в клетке у комендатуры в Авдеевке, кормят "костями русскоязычных детей".

Все эти заигрывания с радикалами происходят на фоне стремительного падения рейтингов Владимира Александровича. Сам Зеленский уверяет: он пока не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. Зато граждане страны уже вынесли вердикт его президентству. 58 процентов украинцев больше не хотят видеть его во главе государства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram