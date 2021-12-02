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Кремль встревожила высокая вероятность возобновления войны в Донбассе

13:22
  • четверг
  • 02 декабря 2021

В Москве анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского

На Украине сохраняется высокая вероятность возобновления военных действий, что вызывает тревогу. С таким заявлением в четверг, 2 декабря, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что вероятность новой войны в Донбассе по-прежнему является предметом особой озабоченности и обеспокоенности для России.

При этом Песков отметил агрессивную риторику украинских властей и "повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения". В Москве анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского, цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе свыше 120 тысяч военных. Представитель Кремля выразил обеспокоенность тем, что "в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе", назвав это опасным авантюризмом.

Что касается перемещений военных по территории России, которую Украина и Запад называли проявлением агрессии, Кремль подчеркивал, что российская сторона вправе делать это в своих границах, это не должно никого волновать.

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