Блинкен обвинил Россию в несоблюдении условий перемирия в Донбассе

Глава Госдепа пригрозил последствиями, "если Россия решит продолжить конфронтацию"

Российская сторона не соблюдает ряд договоренностей по перемирию на Украине. С таким заявлением в четверг, 2 декабря, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это заявление прозвучало в ходе встречи Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Глава Госдепа напомнил, что в рамках минских соглашений стороны приняли на себя определенные обязательства. Однако в Вашингтоне считают, что Россия не выполняет договоренности по прекращению огня и вывозу тяжелого вооружения.

По словам Блинкена, "если Россия решит продолжить конфронтацию, то будут серьезные последствия". При этом он подчеркнул приверженность США дипломатическому урегулированию ситуации на Украине во избежание нового кризиса, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил беспокойство в связи с высокой вероятностью возобновления военных действий в Донбассе. Представитель Кремля также отметил, что в Москве анализируют высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

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