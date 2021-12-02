Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Документ будет действовать до 31 декабря 2022 года

Украинский парламент продлил еще на один год закон об особом статусе Донбасса.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов при необходимых 226, пишет ТАСС. Документ будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Закон об особом статусе Донбасса или об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) был принят в 2014 году, но так и не введен в действие. С тех пор документ регулярно продлевают.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. Ситуацию в Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.

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