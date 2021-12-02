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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

14:42
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Документ будет действовать до 31 декабря 2022 года

Украинский парламент продлил еще на один год закон об особом статусе Донбасса.

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За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов при необходимых 226, пишет ТАСС. Документ будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Закон об особом статусе Донбасса или об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) был принят в 2014 году, но так и не введен в действие. С тех пор документ регулярно продлевают.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. Ситуацию в Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие. 

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