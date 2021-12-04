Путин и президент ЮАР обсудили борьбу с коронавирусом

На юге Африки выявлен новый штамм

Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой борьбу с пандемией коронавируса. В телефонном разговоре стороны условились объединить усилия, особенно сейчас, после выявления нового штамма омикрон.

Лидеры двух стран также уделили внимание подготовке к саммиту Россия - Африка и взаимодействию в рамках БРИКС. Кроме того, в разговоре были затронули и вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

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