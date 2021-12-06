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Китайский сухогруз выбросило на берег на Сахалине

10:17
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

На место выехали спасатели МЧС

Китайский сухогруз Xing Yuan (порт приписки Сьерра-Лионе) сел на мель на Сахалине.
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Инцидент произошел возле города Холмск. На место происшествия выдвинулись спасатели МЧС.  

По предварительным данным, судно выкинуло на берег из-за шторма при снятии с якоря. Утечки топлива нет. На борту находятся 12 китайских моряков, обошлось без пострадавших. Эвакуацию они не запрашивали.

"Судно в балласте, груза на нем нет. Сухогруз не получил повреждений", - уточнили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно- Сахалинск".

Спасательная операция начнется, как только немного улучшатся погодные условия. Скорость ветра на данный момент составляет 13 метров в секунду, на море ветер дует сильнее.

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