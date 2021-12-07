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Подростка-анархиста задержали в Ярославской области с взрывчаткой

10:15
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Возбуждено уголовное дело

В поселке Каменки Ярославской области задержан 16-летний подросток по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказали в Следственном комитете России.
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Как уточнили в ведомстве, задержанный являлся участником закрытых чатов мессенджера Telegram, в которых выступал с призывами к насильственным акциям против власти и органов правопорядка.

По месту жительства подростка были найдены обрез охотничьего ружья, боеприпасы и взрывчатка. Следователи полагают, что подозреваемый самостоятельно изготовил взрывчатое вещество для совершения акций по дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Решается вопрос о помещении подростка в следственный изолятор на время следствия, сообщает РИА Новости.

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