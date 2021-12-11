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В Москве представили новую олимпийскую форму сборной России

10:23
  • суббота
  • 11 декабря 2021

В ней спортсмены поедут в Пекин

В Москве представили форму российской сборной. На зимнюю Олимпиаду в Пекин наша делегация отправится в новой экипировке, сообщает "ТВ Центр".
Скандал вокруг Олимпиады в Пекине набирает обороты

Спортсмены уже по достоинству её оценили. Элементы формы утверждала специальная комиссия Олимпийского комитета России.

Экипировка легко узнаваема для всех. Создатели коллекции сумели соединить наши мотивы с колоритом принимающего Олимпиаду Китая.

В одежде использованы ткани с водоотталкивающей пропиткой. В разработке коллекции впервые участвовали сами спортсмены. Весь модельный ряд оказался удобным и практичным.  В состав нашей делегации на Играх в Пекине войдут более 450 человек.

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