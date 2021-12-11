ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Центре имени Гамалеи взялись за изучение штамма омикрон

12:10
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Вакцину обновлять пока не будут

"Спутник V" готов противостоять новым мутациям коронавируса и пока нет оснований его улучшать.  Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи. Там приступили к изучению нового штамма и уже собрали конструкцию вакцины против омикрона.
Центр Гамалеи получил "омикрон" от зараженных этим штаммом россиян

Тем временем, по поручению президента в ЮАР вылетел самолёт МЧС с мобильной лабораторией и учёными. Они помогут изучить новую мутацию коронавируса.

Штамм, обнаруженный в Ботсване и ЮАР в конце ноября, содержит десятки мутаций в S-белке, что указывает на его высокую способность к заражению и устойчивость к антителам переболевших и привитых, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы проверить "Спутник V" на новой мутации специалисты Центра Гамалеи получили образец омикрон-штамма у заболевших россиян, прилетевших из-за рубежа. Из всех существующих препаратов именно эта вакцина даёт самый широкий спектр антител.

Чтобы предотвратить распространение новой мутации правительство полностью запретило въезд в Россию граждан из девяти африканских государств и Гонконга.

Нет исключений даже для дипломатов и обладателей служебных виз. Обязательному тестированию подлежат иностранцы, которые прилетят в Россию из Китая, Израиля и Британии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
Спецборт МЧС
Спецборт МЧС
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.