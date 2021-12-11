В Центре имени Гамалеи взялись за изучение штамма омикрон

Вакцину обновлять пока не будут

"Спутник V" готов противостоять новым мутациям коронавируса и пока нет оснований его улучшать. Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи. Там приступили к изучению нового штамма и уже собрали конструкцию вакцины против омикрона.

Тем временем, по поручению президента в ЮАР вылетел самолёт МЧС с мобильной лабораторией и учёными. Они помогут изучить новую мутацию коронавируса.

Штамм, обнаруженный в Ботсване и ЮАР в конце ноября, содержит десятки мутаций в S-белке, что указывает на его высокую способность к заражению и устойчивость к антителам переболевших и привитых, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы проверить "Спутник V" на новой мутации специалисты Центра Гамалеи получили образец омикрон-штамма у заболевших россиян, прилетевших из-за рубежа. Из всех существующих препаратов именно эта вакцина даёт самый широкий спектр антител.

Чтобы предотвратить распространение новой мутации правительство полностью запретило въезд в Россию граждан из девяти африканских государств и Гонконга.

Нет исключений даже для дипломатов и обладателей служебных виз. Обязательному тестированию подлежат иностранцы, которые прилетят в Россию из Китая, Израиля и Британии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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