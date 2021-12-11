ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На министерской встрече G7 обсуждают сдерживание России и Китая

12:49
  • суббота
  • 11 декабря 2021

В Ливерпуле звучат противоречивые заявления

О серьёзных военных рисках для Запада сообщает МИД России. Москва выражает готовность к диалогу, но считает недопустимыми нагнетание антироссийской риторики и силовой сценарий на востоке Украины.
Bloomberg: в Восточной Европе возмутились предложению Байдена о встрече Россия — НАТО

Тем временем, сдерживание России и Китая – главные темы, которые обсуждают министры иностранных дел G7. Встреча проходит в Ливерпуле. Но единства среди партнёров пока нет.

Тема России снова вышла на первый план после переговоров Путина и Байдена. Их итоги каждый трактует по-своему. Выработать единую позицию и призвана министерская встреча G7 в Ливерпуле, на которой впервые присутствует Анналена Бербок – новая глава германского МИДа. Убедить правительство канцлера Шольца в пресловутой российской агрессии – цель номер один для союзников Берлина.

Для Германии тема России – самая болезненная и не такая однозначная. Газопровод "Северный поток - 2" Берлину нужен, как и спокойствие на восточных границах. Но и вступать в конфликт с другими членами Евросоюза и НАТО нельзя. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Шольца подержать антироссийскую позицию Брюсселя, сообщает "ТВ Центр".

Генсек НАТО на встрече с Шольцем поднял тему вступления Украины в альянс. Когда это случится - неизвестно, но решать судьбу Киева должны его союзники. Жёсткую риторику члены НАТО подкрепляют делами: корабли и авиация НАТО чуть ли не ежедневно совершают провокации у российской границы в Чёрном море. Москва предупреждает, что, подталкивая Киев к агрессивным шагам, Запад играет с огнём.

Предложения по деэскалации и на востоке Украины, и в наших отношениях с Западом Москва уже озвучила. За диалог выступает французский президент Макрон – об этом он говорил немецкому канцлеру. Но новые выпады в адрес нашей страны звучат из уст премьер-министра Польши, Олаф Шольц встретится с ним 12 декабря.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Встреча министров иностранных дел G7
Встреча министров иностранных дел G7
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.