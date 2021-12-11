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Кремль обеспокоен скоплением американских войск в Греции

18:13
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Туда прибывают военные США и НАТО

Москву беспокоит концентрация войск НАТО и США в Греции. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу.

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11 декабря обнародован полный текст беседы, которая прошла в преддверии встречи Владимира Путина с премьером республики.

По словам Дмитрия Пескова, через греческий порт идёт переброска техники альянса, а на территории страны открываются военные базы. В то же время НАТО называет нас врагом и считает главной целью сдерживание Москвы.

В России же относятся к Греции как к партнёру, который вправе принимать суверенные решения, а не следовать политике ЕС, в том числе, в вопросе санкций, сообщает "ТВ Центр".
 

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