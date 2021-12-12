Это произошло ещё в октябре

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в британской тюрьме строгого режима. Об этом журналистам рассказала его невеста Стелла Моррис.

Всё произошло еще 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона. У журналиста опустилось правое веко, появились проблемы с памятью. Инсульт, как полагает женщина, был вызван стрессом из-за длительного судебного процесса, сообщает "ТВ Центр".

10 декабря суд удовлетворил апелляцию Вашингтона об экстрадиции Ассанжа в США. Там его обвиняют в шпионаже, и в случае выдачи основателю WikiLeaks грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

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