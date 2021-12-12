ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джулиан Ассанж перенёс инсульт

12:17
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Это произошло ещё в октябре

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в британской тюрьме строгого режима. Об этом журналистам рассказала его невеста Стелла Моррис.

Всё произошло еще 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона. У журналиста опустилось правое веко, появились проблемы с памятью. Инсульт, как полагает женщина, был вызван стрессом из-за длительного судебного процесса, сообщает "ТВ Центр".

10 декабря суд удовлетворил апелляцию Вашингтона об экстрадиции Ассанжа в США. Там его обвиняют в шпионаже, и в случае выдачи основателю WikiLeaks грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.