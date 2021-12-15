Стартовал онлайн-саммит Путина и Си Цзиньпина

Лидеры обсудят международные вопросы и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая.

В стартовом слове Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке. По словам главы государства, взаимодействие России и Китая отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

Вместе с тем Путин выразил уверенность в том, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет на самом высоком уровне. Российский лидер рассчитывает на очную встречу с Си Цзиньпином в феврале 2022 года по случаю открытия ОИ.

Си Цзиньпин, в свою очередь, поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР.

Как стало известно ранее, лидеры намерены обсудить международные вопросы. На повестке дня будет в том числе напряженная ситуация в Европе и агрессивная риторика НАТО.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин затронут вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина. Речь пойдет, в частности, о высоких технологиях, энергетике, торговле и инвестициях.

Прежде пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что беседа будет продолжительной.

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