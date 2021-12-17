Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российской экономики

Рост ВВП России по итогам 2021 года составит не менее 4,3%

Валовой внутренний продукт России по результатам 2021 года может увеличиться на 4,3%. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Глава МЭР сослался на "последние цифры октября", позволяющие внести уточнения в прогнозы ведомства по показателям экономического роста. Ранее предполагалось, что ВВП увеличится на 4,2%.

Решетников подчеркнул, что это хорошие цифры, однако отметил, что не все отрасли экономики восстановились после пандемии. В частности, это относится к добыче полезных ископаемых. Однако у отрасли имеется потенциал роста в 2022 году.

Что касается инвестиций, в российской экономике реальная ситуация также лучше прогнозов, рассказал Решетников. По итогам года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал в 5,6%, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема для российских граждан и бизнеса – инфляция. В 2022 году ее необходимо вернуть к показателю в 4%, при этом на конец ноября 2021 года показатель достиг 8,4%.

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