Минздрав назвал число заболевших "омикроном" в России

Тяжелых больных среди них нет

В России зарегистрировано почти три десятка случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "омикрон". Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко.

Представитель Минздрава подчеркнул, что тяжелых случаев среди выявленных пациентов с омикрон-штаммом нет.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о 25 случаях "омикрона" в России, сообщает РИА Новости.

В Великобритании между тем "омикрон" распространяется все активнее. Новая разновидность коронавируса стала в островном государстве доминирующей. Британские власти заявили о реальном риске для системы здравоохранения и рекомендовали жителям максимально ограничить контакты перед праздниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram