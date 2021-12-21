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Минздрав назвал число заболевших "омикроном" в России

12:09
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Тяжелых больных среди них нет

В России зарегистрировано почти три десятка случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "омикрон". Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Фисенко.
В США умер первый пациент с омикрон-штаммом

Представитель Минздрава подчеркнул, что тяжелых случаев среди выявленных пациентов с омикрон-штаммом нет.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о 25 случаях "омикрона" в России, сообщает РИА Новости.

В Великобритании между тем "омикрон" распространяется все активнее. Новая разновидность коронавируса стала в островном государстве доминирующей. Британские власти заявили о реальном риске для системы здравоохранения и рекомендовали жителям максимально ограничить контакты перед праздниками.

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