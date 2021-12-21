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В Центре Гамалеи рассказали, спасет ли вакцинация от "омикрона"

14:39
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Вакцины действуют в отношении всех разновидностей коронавируса

Вакцинация остается действенным способом защиты от коронавирусной инфекции вне зависимости от разновидности. Об этом рассказал вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
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Эксперт уточнил, что коронавирус мутирует неконтролируемо, новые штаммы могут быть более вирулентными и опасными, быстрее распространяться, а могут оказаться совершенно непатогенными для человека.

Что касается омикрон-штамма, изучение данной разновидности COVID-19 пока продолжается. Однако уже сейчас ясно, заявил Бутенко, что вакцины действенны и против этого варианта коронавируса.

Современные вакцины основаны на китайских вариантах COVID-19 образцов 2019 и начала 2020 года. Несмотря на прошедшее время, препараты защищают и от "дельты", и от бразильского варианта, и от "омикрона". Как отметил Бутенко в интервью радио Sputnik, полученные инфекционистами данные подтверждают, что среди заболевших и госпитализированных людей преобладают непривитые.

Ранее Бутенко заявил, что пандемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. Поэтому гражданам нужно по-прежнему соблюдать санитарные меры и не забывать о прививках.

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