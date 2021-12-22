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Путин объяснил накачку экономики деньгами

14:42
  • среда
  • 22 декабря 2021

Российским властям пришлось предпринять такую меру

Российским властям пришлось принять определенные меры по накачке экономики деньгами. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал президент России Владимир Путин.
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российской экономики

В ходе встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком российский лидер прокомментировал заявление о том, что некоторые государства ведут себя не очень ответственно, когда печатают деньги и вбрасывают их в экономику.

Путин в ответ признал, что в России также были вынуждены предпринять подобные меры. Однако российские власти "делали это гораздо более осмотрительно", цитирует президента РИА Новости.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт заявил, что пандемия коронавируса давит на российскую экономику сильнее, чем в других странах. По его словам, это, в первую очередь, связано с низкими темпами вакцинации.

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