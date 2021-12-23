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В России предотвратили более 100 преступлений в учебных заведениях

13:43
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Нужно заставить иностранные платформы соблюдать наше законодательство

В России за последнее время предотвратили 127 преступлений в учебных заведениях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.  
Путин: интернет-технологии должны дополнять реальную жизнь

"У нас сто с лишним серьезных преступлений предотвращено в учебных заведениях. Просто поток идет", - заявил российский лидер. 

Атаки на школы – это мировая проблема. Они случаются чаще всего из-за буллинга и деструктивной информации в социальных сетях. В какой-то мере это связано с тем, что главное для зарубежных интернет-компаний, в частности, Facebook, - это извлечение прибыли любой ценой. Чтобы взять ситуацию под контроль, Россия просит открывать свои представительства в Москве.

"Отсюда и требования к "приземлениям" платформ <...> Заставить иностранные платформы соблюдать наше законодательство вполне достаточно", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что в регулировании интернета нужно соблюсти "золотую середину" - не задушить свободу, но и защитить детей от негативных проявлений.

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