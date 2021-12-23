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Путин высказался о сближении России и Белоруссии

13:58
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Москва и Минск строят Союзное государство

В ходе пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сближении России и Белоруссии.
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По словам главы государства, странам еще предстоит большой объем совместной работы.

"Сейчас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое и таможенное законодательство. Мы достигли понимания, какими шагами к этому идти. Это касается в том числе допуска на рынок закупок товаров и услуг", - заметил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Белоруссия строят Союзное государство, но в настоящее время уровень интеграции гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе.

Как подчеркнул Путин, речи о единой валюте пока не идет. "Сначала нужно синхронизировать законодательство в сфере экономики. Мы обо всем этом договорились. Результаты будут", - заверил президент.

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