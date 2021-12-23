Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова

Если за преступлениями стоят заказчики, их будут искать

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход расследования уголовных дел об убийстве журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова.

Организаторы преступлений сидят в тюрьме или погибли. Информацией о том, что заказчики убийств якобы гуляют на свободе, правоохранительные органы пока не владеют.

"Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления <…> Если за этим стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать", - заявил Путин.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. По версии следствия, организатором преступления являлся Лом-Али Гайтукаев, который создал организованную группу. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов осуществлял контроль за всеми действиями группы. Непосредственным убийцей был Рустам Махмудов. Еще двое подсудимых — Ибрагим и Джабраил Махмудовы - признаны виновными в соучастии в преступлении.

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