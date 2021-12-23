"Проблемы, которые создали сами себе": Путин прокомментировал ситуацию с газом

"Газпром" не имеет отношения к проблемам Европы, подчеркнул президент

Никакой правды в обвинениях в причастности "Газпрома" к газовому кризису нет. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Российская компания поставляет на рынок весь объем газа, который запрашивают в рамках контрактов контрагенты. Более того, "Газпром" увеличил объемы поставок — это единственная компания в мире, которая так себя ведет, подчеркнул Путин. Для примера он отметил, что американские поставщики, напротив, "утащили" из Европы на премиальные рынки большие объемы сжиженного газа, после чего "цены поползли".

Официальные власти на фоне дефицита "кошмарят" нефтедобывающие компании, а те не предпринимают необходимых усилий для увеличения объемов добычи, отметил российский лидер. Москва говорила: не нужно разрушать долгосрочные контракты, напомнил Путин. Однако в Европе заявили, что рынок все отрегулирует — в итоге цены на газ бьют рекорды.

Крупнейшим потребителем российского газа в Европе является Германия, по контракту ей должны поставлять 50-51 млрд кубометров. С учетом ситуации ей плюсом поставили 5,6 млрд кубов — 10% от контрактных обязательств. При этом цена по долгосрочному контракту в несколько раз ниже, чем была бы у "Газпрома" по спотовым контрактам. Однако получив дополнительный объем газа, Германия сама направляет излишек на рынок по рекордно высоким ценам, заявил президент России.

Комментируя сокращение поставок газа и последующий переход к реверсу по трубопроводу "Ямал — Европа", глава государства заявил, что по нему топливо в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. Когда из России шло больше газа, реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным. Путин допустил, что данный реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может следовать на Украину, что и создает дефицит газа и рост цен в Европе.

Тем, кто получает российское голубое топливо транзитом, следует обратиться в компетентные инстанции с соответствующим вопросом о высоких ценах. Вины "Газпрома" в этом нет, подчеркнул российский лидер. Компания не бронирует поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" по той причине, что нет соответствующих заявок от европейских стран.

"Проблемы, которые создали сами себе", должны решаться их авторами, подчеркнул Путин. При этом он выразил готовность помочь другим государствам с решением этих проблем.

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