Казаки исполнили мечту пятилетнего Богдана Фролова

Он попросил Деда Мороза покататься на лошади

В предновогодние дни волонтёры, участники общественных организаций, просто неравнодушные люди помогают тем, кто особенно нуждается в праздничном чуде.

Пятилетний Богдан Фролов из многодетной московской семьи давно мечтал прокатиться на лошади, но из-за особенностей здоровья сделать это было непросто.

Желание ребёнка исполнили казаки. Они устроили для детей настоящую зимнюю сказку в Музее-заповеднике "Кусково" - подарки от Деда Мороза, урок верховой езды, катание на упряжке и экскурсия на хутор в Вешняках.

Всё это удалось реализовать благодаря акции "Ёлка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной", сообщает "ТВ Центр".

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