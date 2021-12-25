Казаки исполнили мечту пятилетнего Богдана Фролова

Он попросил Деда Мороза покататься на лошади
В предновогодние дни волонтёры, участники общественных организаций, просто неравнодушные люди помогают тем, кто особенно нуждается в праздничном чуде.
Пятилетний Богдан Фролов из многодетной московской семьи давно мечтал прокатиться на лошади, но из-за особенностей здоровья сделать это было непросто.
Желание ребёнка исполнили казаки. Они устроили для детей настоящую зимнюю сказку в Музее-заповеднике "Кусково" - подарки от Деда Мороза, урок верховой езды, катание на упряжке и экскурсия на хутор в Вешняках.
Всё это удалось реализовать благодаря акции "Ёлка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной", сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram