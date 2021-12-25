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Казаки исполнили мечту пятилетнего Богдана Фролова

14:54
  • суббота
  • 25 декабря 2021

Он попросил Деда Мороза покататься на лошади

В предновогодние дни волонтёры, участники общественных организаций, просто неравнодушные люди помогают тем, кто особенно нуждается в праздничном чуде.

Члены ЦИК присоединились к акции "Елка желаний"
Благотворительный проект "Елка желаний" набирает обороты

Пятилетний Богдан Фролов из многодетной московской семьи давно мечтал прокатиться на лошади, но из-за особенностей здоровья сделать это было непросто.

Желание ребёнка исполнили казаки. Они устроили для детей настоящую зимнюю сказку в Музее-заповеднике "Кусково" - подарки от Деда Мороза, урок верховой езды, катание на упряжке и экскурсия на хутор в Вешняках.

Всё это удалось реализовать благодаря акции "Ёлка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной", сообщает "ТВ Центр".

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