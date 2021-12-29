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Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро

10:40
  • среда
  • 29 декабря 2021

Объекты можно найти на интерактивной карте на портале "Активный гражданин"

Жители Москвы могут поучаствовать в выборе названий для новых городских улиц и станций метрополитена. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объявил о запуске голосований по 28 таким объектам. Посмотреть, где они располагаются, можно на интерактивной карте на платформе "Активный гражданин".

Улицы, которым предлагается выбрать название, находятся в Западном, Южном и Юго-Восточном округах столицы.

Будущие станции метро, пока безымянные, расположены в Новой Москве, Южном, Юго-Восточном, Восточном, , Северо-Западном, Юго-Западном округах. Еще одна станция появится в Одинцовском районе Московской области.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии московских центральных диаметров. По словам мэра, без развития МЦД вылетные магистрали были бы забиты транспортом. Диаметры дают горожанам возможность комфортно доехать на работу.

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