Стали известны подробности ночного разговора Путина с Байденом

Он продлился около часа

Ключевые вопросы безопасности, отказ от продвижения НАТО на восток, а также ситуация вокруг Украины и американские санкции стали главными темами переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Телефонный разговор президентов России и США состоялся поздно вечером 30 декабря. Как сообщила пресс-служба Кремля, он длился около часа.

Основное внимание лидеры уделили реализации договорённостей, которые были достигнуты 7 декабря во время видеоконференции президентов двух стран. Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, которые стали основой двух фундаментальных документов, предложенных Москвой - договора между Россией и США и соглашения с государствами-членами НАТО о гарантиях безопасности.

Результатом этой совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение вооружения у наших границ. Владимир Путин особо подчеркнул строгое соблюдение принципа неделимости безопасности для каждого государства.

Также лидеры уделили внимание предстоящим переговорам по линии дипломатических ведомств в Женеве и встрече Россия-НАТО в Брюсселе. Они состоятся в январе. Для скорейшего достижения результатов, Путин и Байден договорились лично контролировать ход дискуссий, сообщает "ТВ Центр".

Во время телефонного разговора президент США упомянул о возможности введения новых антироссийских санкций. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин дал американскому коллеге исчерпывающий ответ. Подобные меры стали бы серьёзной ошибкой, которая может привести к полному разрыву российско-американских отношений.

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