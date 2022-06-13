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Минобороны показало работу систем "Смерч" на Украине

11:40
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Поражены склады с боеприпасами

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск.
Опубликовано видео пуска "Калибров" по военным объектам на Украине

Расчёты РСЗО "Смерч", получив задачу на уничтожение складов, произвели залп и поразили намеченные цели. На кадрах видно слаженную работу экипажа "Смерча": бойцы разворачивают установку рядом с лесополосой и выполняют запуск ракет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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