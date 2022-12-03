Россия и Белоруссия договорились о региональной безопасности в военной сфере

Подписан важный документ

Министры обороны России и Белоруссии подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе. В Минске сегодня прошла встреча Сергея Шойгу и Виктора Хренина, сообщает ТАСС.

Во время переговоров Шойгу высоко оценил решимость Минска противостоять враждебному курсу США. Глава российского Минобороны также отметил, что союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада.

"Республика Беларусь была и остаётся нашим надёжным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в Белоруссии проходит боевое слаживание российских и белорусских соединений и воинских частей в составе региональной группировки войск.

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