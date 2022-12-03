ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Белоруссия договорились о региональной безопасности в военной сфере

18:14
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Подписан важный документ

Министры обороны России и Белоруссии подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе. В Минске сегодня прошла встреча Сергея Шойгу и Виктора Хренина, сообщает ТАСС.
НАТО беспрецедентно нарастила группировку у белорусских границ

Во время переговоров Шойгу высоко оценил решимость Минска противостоять враждебному курсу США. Глава российского Минобороны также отметил, что союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада.

"Республика Беларусь была и остаётся нашим надёжным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в Белоруссии проходит боевое слаживание российских и белорусских соединений и воинских частей в составе региональной группировки войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Шойгу прибыл в Минск
Сергей Шойгу прибыл в Минск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.