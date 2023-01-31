Financial Times: новый военный конфликт подорвет обороноспособность США

Киев продолжает требовать от Запада все больше оружия

Особенности конфликта на Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США. По данным Financial Times, Пентагон уведомил военные корпорации о том, что их производственные мощности не соответствуют поставленным перед ними задачам. При этом газета отмечает, что наращивание производства - непростая задача. Сейчас некоторые линии работают в полную силу 24 часа в сутки. Киев же продолжает требовать все больше оружия. И Запад готов идти на его поводу.

Пока судно с 60-ю американскими БМП Bradley дрейфует где-то в мутных водах Атлантики, а Запад ломает голову, где же взять обещанные Украине танки, Киев и его союзники мыслят стратегически. Хваленые "Абрамсы" и "Леопарды" – конечно, хорошо. Но нужны дальнобойные орудия и самолеты.

"На этом решающем этапе войны, когда вот-вот произойдет переломный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедлений. Поэтому - эти красные линии должны быть пересечены", - говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы и есть красные линии" - лозунг протестующих в Нюрнберге – городе, в котором хорошо помнят, чем в прошлый раз закончился поход немецких танков на российскую землю. Общество расколото. Решение канцлера Шольца многие восприняли в штыки. Как и слова главы немецкого МИДа о том, что Европа воюет с Россией.

"И ладно бы только у них. Экономические проблемы Великобритании хуже, чем у России" – констатирует The Times. Во Франции проходит уже вторая общенациональная забастовка. В прошлый раз, по оценке организаторов, на улицы вышли более двух миллионов французов. Внук великого генерала де Голля, ранее выражавший поддержку Москве, уверен – Пятой республике пора "проснуться".

"Настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого прочного длительного мира с Россией. Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили о том, что они великая независимая нация", - заявил Пьер де Голль.

Но у президента Макрона есть проблемы поважнее. Париж и Канберра будут совместно производить снаряды для украинской артиллерии. Елисейский дворец также рассматривает запрос Киева об обучении пилотов истребителей. Уж не французских ли - прямо спросили президента.

"Мы по определению ничего не исключаем. Оружие, которое мы отправляем, не должно использоваться для удара по российской земле, а должно помогать Украине защищаться", - заявил Эммануэль Макрон.

Как именно - поясняет главный "друг" России. Бывший посол США в нашей стране Майкл Макфол. Больше санкций, а еще ракет, танков и самолетов. С одним лишь условием:

"В обмен на получение этого оружия президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязательное соглашение о неприменении этого оружия для ударов по целям на территории России".

Правда, цену таким "обязательным соглашениям" вслед за бывшим президентом Олландом и канцлером Меркель напомнил Пётр Порошенко, бравируя тем, что именно он подписывал почившие в истории Минские соглашения:

"Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".

"Они камуфлировали свои намерения подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все правильно, приняв решение начать СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле также отметили, что теперь именно прибалтийские страны делают всё для усиления конфронтации с Россией, к чему Штаты, по всей видимости, не готовы.

- Намерены ли США поставлять Украине истребители F-16?

- Нет.

Российскому коллеге, а сегодня Сергей Лавров в Каире, американский госсекретарь передал послание через министра иностранных дел Египта. Содержание простое - Россия должна прекратить специальную военную операцию.

"Вторую часть этого послания Энтони Блинкен не передал, однако она была изложена генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки", - отметил Сергей Лавров.

При этом Штаты без стеснения размахивают ядерной дубинкой. Во время визита в Сеул глава Пентагона пообещал защищать Южную Корею любым оружием, включая ядерное. Выдержит ли планета такой гипотетический конфликт - большой вопрос. А вот в чём действительно согласны большинство аналитиков, так это в том, что второго фронта американский ВПК просто не осилит. Запасы истощены. Мощности - на пределе.

Матвей Шестаков, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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