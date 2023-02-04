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Над Америкой обнаружили второй шар-шпион

12:00
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Пекин просит не драматизировать ситуацию

В Пентагоне сообщили, что обнаружили ещё один китайский наблюдательный зонд. Теперь уже в небе над Латинской Америкой. Ситуация с воздушным разведчиком над США уже привела к резкому обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Энтони Блинкен обвинил КНР в нарушении суверенитета и отменил свой запланированный визит в Пекин.
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Китайский воздушный шар над США - новость номер один в американских СМИ. Вторые сутки люди смотрят в небо, а общественность требует объяснений от собственного правительства и не верит тому, что говорят власти. Первые робкие объяснения со стороны Вашингтона появились лишь накануне после шумихи в соцсетях и в прессе.

В Пентагоне сообщили: да, это китайский разведчик, но сбить его пока не представляется возможным. Даже несмотря на то, что воздушный путь аэростата пролегает над секретными объектами Минобороны, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время таких аэростатов над США может оказаться уже несколько. Как минимум, один засекли над Коста-Рикой, он также двигается в сторону США. Другой, а может быть и тот же самый, летит через Карибское море со стороны Венесуэлы.

Чтобы окончательно не злить избирателей в Вашингтоне приняли решение отменить визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. В Пекине эту новость восприняли спокойно, призвав американских коллег не нагнетать панику и обсудить ситуацию без эмоций.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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