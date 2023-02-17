Европа начинает терять доверие к США

При этом решиться пойти против воли Вашингтона в ЕС никто не может

Встреча глав военных ведомств НАТО, прошедшая в Брюсселе, показала целенаправленный курс альянса на обострение обстановки в Европе. Об этом заявили в российском МИДе. Там отметили, что накачка Украины вооружением, похоже, организована странами альянса и для обогащения западного военно-промышленного комплекса, прежде всего, американского. От подобных действий страдают рядовые европейцы, за чей счет оплачиваются поставки оружия. Но это не останавливает верхушку натовских стран, и они придумывают новые источники финансирования киевского режима.

Передав Украине почти всё вооружение, которое было в распоряжении прибалтийских республик, там уже думают, как помочь побратимам ещё. Денег, конечно, жалко. Да, их нет. Танков и самолетов тоже. Однако в сейме Латвии, кажется, придумали выход.

"В настоящее время мы можем реализовывать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Продавать их. Сдавать на переработку или разбирать на запчасти. Однако мы видим, что в нынешних условиях эти автомобили были бы полезной поддержкой для народа Украины", - отметил Раймонд Бергманис, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Украинские чиновники скажут только спасибо, если, конечно, Латвия будет передавать, в первую очередь, конфискат премиум-класса. Впрочем, и эконом-вариант тоже подойдет. Найдут, куда пристроить. И вряд ли это будет фронт, где американцы уже требуют от украинцев хоть каких-то побед. Замгоссекретаря Виктория Нуланд в сердцах даже Крым официально разрешила обстреливать. Вернее, военные объекты, расположенные на полуострове.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован. Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах", - заявила Нуланд.

Тут госпожа Нуланд, конечно, лукавит. Без санкции из Вашингтона Киев не предпринимает ничего. И это факт. Как и то, что Крым - это территория России, напомнили американской коллеге в нашем МИДе.

"Я хотела бы дать совет: Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть, чем заняться", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Про эти загадочные шары накануне вещал и Байден. Правда, американский президент ничего толком так и не сказал, заметив лишь, что спецслужбы продолжают выяснять, кому принадлежат эти неопознанные летающие объекты. Но это точно не Россия и не Китай, подчеркнул американский лидер, успокоив общественность. Она, впрочем, уже переключилась на обсуждение совсем другой темы. Результатов очередного медосмотра Байдена, которые опубликовал Белый дом.

"Президент полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений. У президента есть ещё несколько легких проблем со здоровьем. В частности, речь идёт о частом кашле. Президенту приходится чаще откашливаться, его симптомы обычно ухудшаются после еды. Походка президента остается скованной, но ситуация не ухудшилась по сравнению с прошлым годом", - сообщил Кевин О'Коннор, лечащий врач президента США.

И на том спасибо, вероятно, подумали демократы. А вот конкуренты-республиканцы поспешили тему здоровья Байдена отработать по полной, пригласив специалистов в области медицины в эфиры подконтрольных СМИ. И врачи в один голос заявили, что американцам подсовывают явную "липу". Где снимки МРТ. Где результаты когнитивного тестирования, учитывая постоянные ляпы президента США.

Усугубляется и политическая ситуация для Байдена. Этому способствует техногенная катастрофа в Огайо, которую власти замалчивают. Хотя, по некоторым данным, она превосходит по масштабам Чернобыль. Более того, Белый дом отказал губернатору данного штата в выделении дополнительных средств. Эту новость Трамп-младший сопроводил фото, намекнув как правильно нужно просить денег у Байдена. На этом фоне продолжает разгораться и скандал с подрывом газопроводов системы "Северный поток", который не сулит США ничего хорошего.

По словам журналиста Сеймура Херша, который и раскопал доказательства причастности США к теракту на газопроводах в Балтийском море, Байден отдал этот приказ, потому как перестал доверять немецким властям. Теперь же и самим США не доверяют в Европе. Хотя и боятся пока это показать. Однако некие признаки этого уже просматриваются. В том числе в прессе, включая, что особенно удивительно, польские СМИ:

"Страны Европы, в чьих интересах сохранить мир на континенте, вместо того, чтобы способствовать разрешению конфликта, де-факто стали одной из его сторон. Вопреки собственным экономическим интересам, подчиненные США политические верхи Европы втягивают весь континент в совершенно ненужную низам войну. Заметим, что Соединенные Штаты еще не отправили на украинскую войну ни одного солдата, а выгоды, которые они от неё получают, уже сейчас с лихвой окупают затраты".

Факт, с которым никто не спорит. При этом решиться пойти против воли Вашингтона в ЕС никто не может. Оттого даже любые предложения о прекращении поставок оружия и переговорах с Москвой попросту игнорируются действующими властями. Будь то Франция. Или Германия, где петицию за начало диалога с Россией уже подписало более полумиллиона немцев, включая известных политиков. А на 25 декабря в Берлине запланирован масштабный антивоенный митинг, который пройдет у Бранденбургских ворот.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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