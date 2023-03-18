Польшу уличили в обходе антироссийских санкций

Варшава покупает российскую нефть

Проявлением лицемерия назвал наш постпред при ООН отказ западных членов Совбеза выслушать уполномоченного по правам человека в ДНР. Дарья Морозова должна была рассказать о гуманитарной обстановке в Донбассе. Однако двойные стандарты США и Европа демонстрируют как в попытках продлить конфликт на Украине. Так и при обходе собственных антироссийских санкций.

Польша, которая настойчивее всего требовала введения санкций, сама, оказывается, предпочитает их обходить. Это касается и закупки нефти, и даже ввоза наших огурцов, цены на которые гораздо ниже, чем в той же Германии. Выяснив данный факт, издание "Берлинер Цайтунг" задалось вполне конкретным вопросом - что происходит? Ответа на него, но в более широком смысле, потребовал и глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц идёт вразрез с общественным мнением, которое чётко и ясно свидетельствует о том, что поставки оружия на Украину, как и любую помощь, необходимо свернуть и сесть за стол переговоров с Москвой, потому как ситуация деградирует, рискуя превратиться в полномасштабный мировой конфликт. Вот и президент Сербии Вучич говорит о том же, взывая к благоразумию коллег, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем Запад настроен на дальнейшую эскалацию конфликта. Он продолжают заваливать оружием Украину. Накануне стало известно, что Словакия и Польша в ближайшее время поставят Киеву истребители МиГ-29. Немецкие танки и другая бронетехника, в том числе американская, уже поступает. При этом Запад буквально толкает Украину в наступление, запрещая даже рассматривать возможность каких-либо мирных инициатив.

Понятно, что для Вашингтона лучше, чтобы славяне продолжали друг друга уничтожать. Так что поддерживать данный конфликт в стадии горячей фазы США будут пытаться по максимуму, давая деньги и оружие, а также скрывая те зверства и преступления, которые украинская армия и спецслужбы творят в зоне конфликта.

На днях из массового захоронения под Северодонецком были извлечены тела мирных граждан, которые предположительно погибли от рук украинских военных. И это лишь один эпизод. А их на самом деле, говорят специалисты, десятки, если не сотни.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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