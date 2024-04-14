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Израиль готовит ответ на массированую атаку Ирана

15:18
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Он обязательно последует

Израиль ответит на массированную атаку Ирана, масштабы ответа сейчас определяются. Об этом сообщает CNN. Один из вариантов ответа на удар Ирана - нанесение ущерба иранским ядерным объектам.

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Ночью израильские военные были готовы нанести ответный удар в качестве реакции на атаку Ирана, но эту опцию отклонили после разговора премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с американским президентом Джо Байденом.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных.

Этой ночью Тегеран нанёс удар возмездия по военным объектам Израиля. Было задействовано более ста дронов и ракет. Как заявили в Тегеране, удар был ограниченный.

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