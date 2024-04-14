Израиль готовит ответ на массированую атаку Ирана

Он обязательно последует

Израиль ответит на массированную атаку Ирана, масштабы ответа сейчас определяются. Об этом сообщает CNN. Один из вариантов ответа на удар Ирана - нанесение ущерба иранским ядерным объектам.

Ночью израильские военные были готовы нанести ответный удар в качестве реакции на атаку Ирана, но эту опцию отклонили после разговора премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с американским президентом Джо Байденом.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных.

Этой ночью Тегеран нанёс удар возмездия по военным объектам Израиля. Было задействовано более ста дронов и ракет. Как заявили в Тегеране, удар был ограниченный.

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