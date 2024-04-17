Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

Сообщается о гибели высших офицеров

Командный пункт ВСУ в Чернигове уничтожен ракетным ударом ВС России. По данным украинских Telegram-каналов, КП располагался в гостинице недалеко от центра города.

Как сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в отеле были расквартированы украинские военнослужащие. Экс-депутат утверждает, что в результате взрыва много погибших и еще больше раненых, информация уточняется.

Telegram-канал "Военный обозреватель" указывает, что в гостинице могло проходить совещание руководства группировки ВСУ. Предположительно, был ликвидирован командующий оперативного командования "Север" ВСУ Дмитрий Красильников. Отмечается, что удар был нанесен тремя авиационными ракетами.

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