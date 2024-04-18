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Запад ожидает прорыва обороны ВСУ российскими войсками

14:33
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Это может произойти в ближайшие недели

Российские войска могут добиться значительных успехов в ближайшие недели и прорвут линии фронта на Украине. Такие опасения растут в США и странах Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Агентство отмечает, что Украина сталкивается с ежедневными обстрелами, которые выводят из строя энергетическую инфраструктуру и наносят урон ВСУ. Причина – в отсутствии систем противовоздушной обороны. Из-за тяжелого положения на фронте в Киеве одобрили спорный закон о мобилизации.

Западные эксперты ранее заключили, что летом фронт может рухнуть из-за острой нехватки боеприпасов и падения морального духа в рядах ВСУ. При этом российская экономика оказалась устойчивой к санкциям, ставка Запада не оправдалась.

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