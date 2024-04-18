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ВС России уничтожили за сутки 251 дрон и пункт управления ВСУ

14:51
  • четверг
  • 18 апреля 2024

Ликвидирован склад боеприпасов группировки "Донецк"

Пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" и склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" уничтожили российская авиация, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 251 украинский беспилотный летательный аппарат.  Кроме того, сбиты две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда "Vampire".

Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах, добавили в Минобороны. Также в течение суток уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и склады вооружения и топлива 101-й бригады украинской теробороны.

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