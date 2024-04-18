Носителям гиперзвуковых "Кинжалов" добавили систему дозаправки

МиГ-31И смогут летать на тысячи километров

Систему дозаправки в воздухе получили носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребители МиГ-31И. Это позволит боевым самолетам развивать стратегическую дальность, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что теперь радиус действия МиГ-31И составит тысячи километров. Это позволит самолетам поражать цели, расположенные в глубине обороны противника. МиГ, фактически, станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И в августе 2022 года. Истребитель оснащен электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют в автоматическом режиме без пилота вывести истребитель на нужную траекторию и в конкретный момент запустить ракету.

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