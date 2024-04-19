ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе под Омском

10:08
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Предприятие выполняет задание в полном объеме

Российские танки в зоне СВО дооснащаются дополнительной бронезащитой от беспилотников и дополнительной системой защиты прицельных комплексов. Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности, заявил Сергей Шойгу. Глава Минобороны России оценил работу предприятия в Омской области, производящее танки и тяжелые огнеметные системы.

Шойгу проверил, как идет разработка роботизированных комплексов для армии
Захарова: Шойгу говорил с министром обороны Франции "достойно и по делу"

На совещании, которое провел министр обороны по итогам инспекции, Шойгу потребовал организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне специальной военной операции. Также глава Минобороны отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, сообщили в ведомстве.

Шойгу также проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Министру доложили, что курсанты участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронемашин для участвующих в СВО  подразделений. Учащиеся восстановили десятки единиц военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.