Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе под Омском

Предприятие выполняет задание в полном объеме

Российские танки в зоне СВО дооснащаются дополнительной бронезащитой от беспилотников и дополнительной системой защиты прицельных комплексов. Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности, заявил Сергей Шойгу. Глава Минобороны России оценил работу предприятия в Омской области, производящее танки и тяжелые огнеметные системы.

На совещании, которое провел министр обороны по итогам инспекции, Шойгу потребовал организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне специальной военной операции. Также глава Минобороны отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, сообщили в ведомстве.

Шойгу также проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. Министру доложили, что курсанты участвуют в ремонте и техническом обслуживании бронемашин для участвующих в СВО подразделений. Учащиеся восстановили десятки единиц военной техники.

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