Евгений Миронов впервые вышел в свет с 10-летним сыном

Актёр появился с наследником на красной дорожке ММКФ

Евгений Миронов впервые показал публике своего сына Петю. Артист эффектно появился на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля. На красную дорожку он вышел за руку с 10-летним наследником.

"Комсомольская правда" пишет, что худрук Театра наций долго скрывал от общественности своего сына и представлял его как племянника. На самом деле сына Миронову родила суррогатная мать.

19 апреля в Театре "Россия" прошло открытие 46-го Московского международного кинофестиваля. Торжественную церемонию вёл режиссёр Никита Михалков. В своей речи он восхитился мужеством иностранных кинематографистов, которые в нынешних условиях приехали в Москву.

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