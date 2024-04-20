ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгений Миронов впервые вышел в свет с 10-летним сыном

19:14
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Актёр появился с наследником на красной дорожке ММКФ

Евгений Миронов впервые показал публике своего сына Петю. Артист эффектно появился на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля. На красную дорожку он вышел за руку с 10-летним наследником.

Похудевший Харламов вышел в свет с новой пассией
Прилучный впервые вышел в свет после избиения

"Комсомольская правда" пишет, что худрук Театра наций долго скрывал от общественности своего сына и представлял его как племянника. На самом деле сына Миронову родила суррогатная мать.

19 апреля в Театре "Россия" прошло открытие 46-го Московского международного кинофестиваля. Торжественную церемонию вёл режиссёр Никита Михалков. В своей речи он восхитился мужеством иностранных кинематографистов, которые в нынешних условиях приехали в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Миронов с сыном
Евгений Миронов с сыном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.