Идёт зачистка посёлка

На южнодонецком направлении штурмовые группы морских пехотинцев отбили у ВСУ Новомихайловку. Посёлок перешел под полный огневой контроль наших бойцов, сейчас они выявляют остатки украинских подразделений, засевших в населённом пункте. Активно выдавливает националистов российская армия и на других участках фронта. И всё чаще, противник предпочитает сложить оружие и сдаться.

После массированной артподготовки по боевикам в Новомихайловке ВСУ начали отходить из населённого пункта. Это была, без преувеличения, одна из самых сложных военных операций. Штурм поселка продолжался несколько месяцев.

Сейчас основные силы и огонь артиллерии перенесены на Очеретино. Укрепрайон ВСУ здесь разрушен на две трети. С флангов идёт уничтожение последних позиций. Поражена стоянка с автомобильной техникой ВСУ, весь парк машин превращен в груду оплавленного металла.

Продолжается наступление и на северском участке. Окопы националистов обрабатывают батареи "Солнцепёков". А, затем десантники начинают пробивать проходы в минных полях. Боевики пытаются забросать передовой отряд дронами. Но налёт беспилотников удалось отразить.

Без преувеличения в критической ситуации оказались боевики под Семёновкой. Российские войска со дня на день могут взять последние отряды ВСУ в этом селе в полное окружение.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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